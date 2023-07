Concert Le Temple Nomade Eglise Léonce Saint-Léon-sur-Vézère, 11 août 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

Une Odyssée musicale et visuelle dans les cérémonies sacrées du monde, traditionnelles et sacrées qui célèbrent la beauté, la passion et la grâce..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . EUR.

Eglise Léonce Lieu-dit Le Bourg

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A musical and visual Odyssey into the world’s sacred ceremonies, traditional and sacred, celebrating beauty, passion and grace.

Una odisea musical y visual a través de las ceremonias sagradas del mundo, tradicionales y sagradas, que celebran la belleza, la pasión y la gracia.

Eine musikalische und visuelle Odyssee durch die traditionellen und heiligen Zeremonien der Welt, in denen Schönheit, Leidenschaft und Anmut gefeiert werden.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère