Vosges RENCONTRES MUSICALES EN HAUTES-VOSGES Eglise Le Valtin, 6 août 2023, Le Valtin. Le Valtin,Vosges Concert du classique au jazz – Vibraphone, percussions, cordes.. Tout public

Dimanche 2023-08-06 17:30:00 fin : 2023-08-06 . 12 EUR.

Eglise Le village

Le Valtin 88230 Vosges Grand Est



Concert from classical to jazz – Vibraphone, percussion, strings. Concierto de clásico a jazz – Vibráfono, percusión, cuerdas. Konzert von Klassik bis Jazz – Vibraphon, Perkussion, Streicher.

