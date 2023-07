Concert spectacle de l’Ensemble The Blue Donkeys et les Contes Vallée d’Auge Eglise Le Torquesne, 9 septembre 2023, Le Torquesne.

Le Torquesne,Calvados

L’église possède un beau tableau du XVIIIe siècle représentant la Nativité.

En haut du tableau, au-dessus des personnages de la scène principale, on aperçoit des colombages normands, avec une église au lointain, et deux grands anges entourés d’angelots espiègles. Dans le chœur, l’heure est plus grave : les quinze torchères des frères de charité sont décorées de perles dorées et d’éléments sculptés symboliques comme les épines, la grappe de raisin, la feuille de vigne. Les frères de charité accompagnent le défunt à l’église et à sa dernière demeure ; ils réconfortent la famille et les proches.

Nos conteuses et nos musiciens (voir p.8 et 9) feront vivre ce décor à leur façon, toujours gracieuse et poétique.

Un apéritif sera offert en fin de spectacle..

2023-09-09 17:30:00 fin : 2023-09-09 . .

Eglise

Le Torquesne 14130 Calvados Normandie



The church boasts a fine 18th-century painting of the Nativity.

At the top of the painting, above the figures in the main scene, we see Norman half-timbering, with a church in the distance, and two large angels surrounded by mischievous cherubs. In the choir, the hour is more serious: the fifteen torchères of the Brothers of Charity are decorated with gilded pearls and symbolic sculpted elements such as thorns, bunches of grapes and grape leaves. The Brothers of Charity accompany the deceased to the church and to his final resting place, comforting family and friends.

Our storytellers and musicians (see p.8 and 9) will bring this setting to life in their own graceful and poetic way.

An aperitif will be served at the end of the show.

La iglesia posee una hermosa pintura de la Natividad del siglo XVIII.

En la parte superior del cuadro, por encima de las figuras de la escena principal, se ve un entramado normando, con una iglesia a lo lejos, y dos grandes ángeles rodeados de traviesos querubines. En el coro, el ambiente es más serio: las quince antorchas de los Hermanos de la Caridad están decoradas con perlas doradas y elementos simbólicos esculpidos, como espinas, racimos de uvas y hojas de parra. Los Hermanos de la Caridad acompañan al difunto a la iglesia y a su última morada; consuelan a la familia y a los seres queridos.

Nuestros narradores y músicos (véanse las p. 8 y 9) darán vida a este escenario a su manera graciosa y poética.

Al final del espectáculo se ofrecerá un aperitivo.

Die Kirche besitzt ein schönes Gemälde aus dem 18. Jahrhundert, das die Geburt Christi darstellt.

Am oberen Rand des Gemäldes, über den Figuren der Hauptszene, sieht man normannisches Fachwerk, mit einer Kirche in der Ferne, und zwei große Engel, die von verspielten Engeln umgeben sind. Im Chor ist die Stunde ernster: Die fünfzehn Fackeln der Barmherzigen Brüder sind mit goldenen Perlen und symbolischen Schnitzarbeiten wie Dornen, Weintrauben und Weinblättern verziert. Die Barmherzigen Brüder begleiten den Verstorbenen in die Kirche und zu seiner letzten Ruhestätte; sie trösten die Familie und die Angehörigen.

Unsere Erzählerinnen und Musiker (siehe S. 8 und 9) werden diese Szenerie auf ihre eigene, stets anmutige und poetische Weise zum Leben erwecken.

Am Ende der Aufführung wird ein Aperitif angeboten.

Mise à jour le 2023-07-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche