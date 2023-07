Découvrez le patrimoine des églises en Pays d’Auge – Le Torquesne Eglise Le Torquesne, 6 août 2023, Le Torquesne.

Les parties les plus anciennes de l’église (XIIe siècle)présentent une maçonnerie en « arête de poisson ».

Remaniée au XVIe siècle, l’église a été agrandie au XVIIe siècle par l’ajout de nouvelles travées à la nef et d’une chapelle latérale au nord pour la confrérie de charité dédiée à Notre-Damedu-Rosaire. Le porche en bois, très endommagé, a été supprimé; ne subsistent que le dallage au sol et l’ogive festonnée sous laquelle se trouvait le toit du porche.

La visite sera axée sur la présentation des vitraux, récemment restaurés..

The oldest parts of the church (12th century) feature « fishbone » masonry.

Altered in the 16th century, the church was enlarged in the 17th century with the addition of new bays to the nave and a side chapel to the north for the confraternity of charity dedicated to Notre-Damedu-Rosaire. The badly damaged wooden porch has been removed, leaving only the paving on the floor and the scalloped ogee under which the porch roof once stood.

The tour will focus on the recently restored stained-glass windows.

Las partes más antiguas de la iglesia (siglo XII) presentan mampostería en « espina de pez ».

Alterada en el siglo XVI, la iglesia fue ampliada en el siglo XVII con la adición de nuevos tramos a la nave y una capilla lateral al norte para la cofradía de la caridad dedicada a Notre-Damedu-Rosaire. El pórtico de madera, muy deteriorado, ha sido retirado; sólo queda el pavimento del suelo y la ojiva festoneada bajo la que se situaba el tejado del pórtico.

La visita se centrará en las vidrieras recientemente restauradas.

Die ältesten Teile der Kirche (12. Jahrhundert) weisen ein « fischgrätenförmiges » Mauerwerk auf.

Jahrhundert wurde die Kirche umgebaut und im 17. Jahrhundert durch das Hinzufügen weiterer Joche zum Kirchenschiff und einer Seitenkapelle im Norden für die Notre-Damedu-Rosaire gewidmete Wohltätigkeits-Bruderschaft erweitert. Die stark beschädigte hölzerne Vorhalle wurde entfernt, so dass nur noch der Bodenbelag und der girlandenförmige Spitzbogen, unter dem sich das Dach der Vorhalle befand, erhalten sind.

Der Schwerpunkt der Besichtigung liegt auf den kürzlich restaurierten Glasfenstern.

