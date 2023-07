Festival « par Monts et Musique » Eglise Le Soulié Catégories d’Évènement: Hérault

Le Soulié Festival « par Monts et Musique » Eglise Le Soulié, 16 juillet 2023, Le Soulié. Le Soulié,Hérault Concert de musique classique.

Récital flûte et piano

Programme : Bach, Enesco, Piazzola, Reinecke, Doppler….

Eglise

Le Soulié 34330 Hérault Occitanie



Classical music concert.

Flute and piano recital

Program: Bach, Enesco, Piazzola, Reinecke, Doppler… Concierto de música clásica.

Recital de flauta y piano

Programa: Bach, Enesco, Piazzola, Reinecke, Doppler… Konzert mit klassischer Musik.

Recital Flöte und Klavier

