Exposition : Photos Contemplation et Réflexion Eglise Le Grand-Bourg, 1 juillet 2023, Le Grand-Bourg.

Le Grand-Bourg,Creuse

Dans la chaleur de l’été pourquoi pas une halte dans la fraîcheur de notre belle église de Le Grand Bourg pour contempler et méditer à travers 20 photos, un dialogue entre des extraits de textes révolutionnaires du Pape François et les photos d’un des plus talentueux photographe de notre temps pour sensibiliser la sauvegarde de la Planète et du Vivant.

Le photographe Yann Arthus-Bertrand a su saisir dans son objectif les beautés et les faces les plus sombres de notre Terre en incarnant les réalités soulevées par le texte de Laudato Si.

Organisé par le Relais des Eaux Vives de la paroisse Saint Jacques..

In the heat of summer, why not stop off in the cool of our beautiful church in Le Grand Bourg to contemplate and meditate through 20 photos, a dialogue between extracts from Pope Francis’ revolutionary texts and the photos of one of the most talented photographers of our time to raise awareness of the need to safeguard the Planet and all living things.

Photographer Yann Arthus-Bertrand has captured in his lens the beauties and darker sides of our Earth, embodying the realities raised by the text of Laudato Si.

Organized by the Relais des Eaux Vives of the Saint Jacques parish.

En el calor del verano, ¿por qué no hacer un alto en el fresco de nuestra hermosa iglesia de Le Grand Bourg para contemplar y meditar a través de 20 fotos, un diálogo entre extractos de los revolucionarios textos del Papa Francisco y las fotos de uno de los fotógrafos con más talento de nuestro tiempo para concienciar sobre la necesidad de proteger el planeta y todos los seres vivos?

El fotógrafo Yann Arthus-Bertrand ha captado con su objetivo tanto la belleza como el lado más oscuro de nuestra Tierra, encarnando las realidades planteadas por el texto de Laudato Si.

Organizado por el Relais des Eaux Vives de la parroquia de Saint Jacques.

Warum nicht in der Hitze des Sommers in der kühlen Atmosphäre unserer schönen Kirche in Le Grand Bourg Halt machen, um anhand von 20 Fotos einen Dialog zwischen revolutionären Textauszügen von Papst Franziskus und den Bildern eines der talentiertesten Fotografen unserer Zeit zu betrachten und zu meditieren, um auf den Schutz des Planeten und des Lebendigen aufmerksam zu machen.

Der Fotograf Yann Arthus-Bertrand hat die Schönheiten und die dunkelsten Seiten unserer Erde in seinem Objektiv festgehalten und die Realitäten verkörpert, die im Text von Laudato Si angesprochen werden.

Organisiert vom Relais des Eaux Vives der Pfarrei Saint Jacques.

