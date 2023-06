Visite guidée : Une forêt de chênes remarquables, par vivre à Lay-Lamidou Eglise Lay-Lamidou, 14 août 2023, Lay-Lamidou.

Lay-Lamidou,Pyrénées-Atlantiques

Cette forêt de plaine plantée en chênes pédonculés , il y a 150 ans, est gérée par l’ONF ( Office National des Forêts ) en concertation avec les élus communaux.

Tous les stades de la vie d’une forêt seront expliqués par Daniel Arribère, maire de 2001 à 2020 : planification et réalisation des coupes de bois, commercialisation des bois produits, replantations et régénération naturelle de la forêt, valorisation du bois de chauffage par les habitants du village. Il s’agit de bois à merrain et douelles de barriques..

Eglise

This lowland forest, planted with pedunculate oaks 150 years ago, is managed by the ONF (Office National des Forêts) in consultation with local elected representatives.

Daniel Arribère, mayor from 2001 to 2020, will explain all the stages in the life of a forest: planning and carrying out logging operations, marketing the wood produced, replanting and natural regeneration of the forest, and the use of firewood by local residents. The wood in question is stave wood and barrel staves.

Este bosque bajo, plantado con robles pedunculados hace 150 años, está gestionado por la ONF (Office National des Forêts) en concertación con los concejales de la zona.

Daniel Arribère, alcalde de 2001 a 2020, explicará todas las etapas de la vida de un bosque: planificación y realización de las talas, comercialización de la madera producida, replantación y regeneración natural del bosque, y utilización de la leña por los vecinos. Se trata de madera para duelas y duelas de barril.

Dieser Flachlandwald, der vor 150 Jahren mit Stieleichen bepflanzt wurde, wird vom ONF ( Office National des Forêts ) in Absprache mit den Gemeindevertretern bewirtschaftet.

Daniel Arribère, Bürgermeister von 2001 bis 2020, erläutert alle Lebensphasen eines Waldes: Planung und Durchführung von Holzeinschlägen, Vermarktung des produzierten Holzes, Wiederaufforstung und natürliche Regeneration des Waldes, Verwertung des Brennholzes durch die Bewohner des Dorfes. Dabei handelt es sich um Holz für Merrain und Fassdauben.

