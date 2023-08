Visite guidée de l’église de Laveissière église Laveissière Catégories d’Évènement: Cantal

Laveissière Visite guidée de l’église de Laveissière église Laveissière, 17 septembre 2023, Laveissière. Visite guidée de l’église de Laveissière Dimanche 17 septembre, 10h00 église Gratuit Après 60 ans dans les combles de l’église et plusieurs mois de restauration, les 13 tableaux du chemin de croix ont été raccrochés à leur emplacement d’origine en août 2023. Découvrez avec un greeter (habitant guide bénévole) cette restauration et l’église de Laveissière. église 153Laveissière Laveissière 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 06 47 13 67 96 http://www.laveissiere.fr L’église de Laveissière date du XIXe siècle et elle est remarquable par l’homogénéité de son style néogothique. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

