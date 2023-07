FESTIVAL MUSICAL MENDE & LOT EN GÉVAUDAN : VISITE CONCERT – ENSEMBLE AMUSEL Eglise Laubert, 28 juillet 2023, Laubert.

Laubert,Lozère

Comment ça marche ?

• Une visite de chaque site, préambule au concert, permet au public une connaissance plus intime des lieux où résonne la musique.

• Les concerts sont donnés par des musiciens confirmés.

Comme pour l’édifice abritant le concert, u….

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR.

Eglise

Laubert 48170 Lozère Occitanie



How does it work?

? As a preamble to the concert, a tour of each site gives the audience a more intimate knowledge of the places where the music resonates.

? Concerts are given by established musicians.

As for the building hosting the concert, a…

¿Cómo funciona?

? Una visita a cada lugar antes del concierto ofrece al público una visión más íntima de los lugares donde resuena la música.

? Los conciertos corren a cargo de músicos consagrados.

Al igual que el edificio que acoge el concierto, un…

Wie funktioniert das?

? Ein Besuch jedes Ortes, der dem Konzert vorausgeht, ermöglicht dem Publikum eine intimere Kenntnis der Orte, an denen die Musik erklingt.

? Die Konzerte werden von erfahrenen Musikern gegeben.

Wie das Gebäude, in dem das Konzert stattfindet, wird auch der Ort, an dem das Konzert stattfindet, von einem…

