« Concert Cantabile » Eglise latine CARGESE Cargèse, 4 août 2023, Cargèse.

« Concert Cantabile » Vendredi 4 août, 21h00 Eglise latine CARGESE TARIFS :

Plein tarif : 18€

Tarif réduit 50% (-26 ans, étudiant, saisonnier) : 9€

Tarif Duo (2 billets) : 30€

Pass festival (2, 3, 6 concerts): 28€, 40€, 80€

Gratuit pour les moins de 12 ans / Pass Cultura accepté

1ère partie :

Récital de Michelle Fieschi (contralto) accompagnée par Antoine Simon (piano).

– Mio cor che mi sai dir de G.F.Haendel (1685-1759)– Semele Iris , Hence away de G.F.Haendel (1685-1759)– Carmen Seguedille de G.Bizet (1838-1875)– El clavel del aire blanco de C.Guastavino (1912-2000)– Élégie de J.Massenet (1842-1912)– Après un rêve de G.Fauré (1845-1924)

2nde partie :

– Trio avec piano de Clara Schumann (1819-1896)

Camille Theveneau (violon), Antoine Simon (piano), Hugo Pietri (violoncelle)

Eglise latine CARGESE cargese Cargèse 20130 Corse-du-Sud Corse [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/corsica-cantabile »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783489786 »}, {« type »: « email », « value »: « corsica.cantabile@gmail.com »}] https://corsicacantabile.com/concert/carghjese-04-08-2023/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T21:00:00+02:00 – 2023-08-04T22:30:00+02:00

2023-08-04T21:00:00+02:00 – 2023-08-04T22:30:00+02:00

©CorsicaCantabile