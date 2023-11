Kantaldi avec Pauline Junquet, Jon Itçaina et Julie Rouault Eglise Larressore Catégories d’Évènement: Larressore

Pyrénées-Atlantiques Kantaldi avec Pauline Junquet, Jon Itçaina et Julie Rouault Eglise Larressore, 26 novembre 2023, Larressore. Larressore,Pyrénées-Atlantiques Vente de gâteaux et de boissons chaudes..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Eglise

Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sale of cakes and hot drinks. Venta de pasteles y bebidas calientes. Verkauf von Kuchen und heißen Getränken. Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Larressore, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Eglise Adresse Eglise Ville Larressore Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Eglise Larressore latitude longitude 43.37173;-1.43641

Eglise Larressore Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/larressore/