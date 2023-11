Fête de la Musique Eglise Lacelle, 21 juin 2024, Lacelle.

Lacelle,Corrèze

A l’occasion de la fête de la musique, le comité des fêtes de Lacelle vous invite à l’église à partir de 18h00.

2024-06-21 fin : 2024-06-21

Eglise

Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



To celebrate the fête de la musique, the Lacelle Comité des fêtes invites you to the church from 6.00 pm

Para celebrar la Fiesta de la Música, el Comité de las Fiestas de Lacelle le invita a la iglesia a partir de las 18.00 horas

Anlässlich des Musikfestes lädt das Festkomitee von Lacelle Sie ab 18.00 Uhr in die Kirche ein

