Concert Figeacvoix à Lacapelle Marival Eglise Lacapelle-Marival, 26 novembre 2023, Lacapelle-Marival.

Lacapelle-Marival,Lot

C’est avec le plus grand plaisir que Figeacvoix dirigé par Peter Nowfel, accompagné par les musiciens de Camérata, vous convie à un concert au programme riche et varié, espiègle et surprenant, qui suscitera à coup sûr l’enthousiasme des auditeurs. Choristes et musiciens se réjouissent de présenter le fruit de leur travail passionné, dans une joyeuse ambiance..

2023-11-26 15:00:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

Eglise

Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie



It is with great pleasure that Figeacvoix, directed by Peter Nowfel and accompanied by the musicians of Camérata, invites you to a concert with a rich and varied program, mischievous and surprising, sure to arouse the enthusiasm of listeners. Choristers and musicians are delighted to present the fruit of their passionate labor, in a joyful atmosphere.

Es un gran placer para Figeacvoix, dirigida por Peter Nowfel y acompañada por los músicos de Camérata, invitarles a un concierto con un programa rico y variado, travieso y sorprendente, seguro de despertar el entusiasmo de los oyentes. Los cantantes y músicos esperan poder presentar los frutos de su apasionado trabajo en un ambiente de alegría.

Mit größtem Vergnügen lädt Figeacvoix unter der Leitung von Peter Nowfel, begleitet von den Musikern von Camérata, zu einem Konzert mit einem reichhaltigen und abwechslungsreichen, verspielten und überraschenden Programm ein, das bei den Zuhörern mit Sicherheit Begeisterung auslösen wird. Chorsänger und Musiker freuen sich darauf, die Früchte ihrer leidenschaftlichen Arbeit in einer fröhlichen Atmosphäre zu präsentieren.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Lacapelle Marival