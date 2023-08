Journées du Patrimoine – Visite guidée de l’abbatiale Eglise L’Absie, 16 septembre 2023, L'Absie.

L’Absie,Deux-Sèvres

Visite guidée de l’abbatiale de l’Absie, avec ses peintures murales.

Départ devant l’ église..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Eglise

L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the Abbey Church of L’Absie, with its mural paintings.

Departure in front of the church.

Visita guiada de la iglesia abacial de l’Absie, con sus pinturas murales.

Salida desde delante de la iglesia.

Geführte Besichtigung der Abteikirche von L’Absie mit ihren Wandmalereien.

Start vor der Kirche.

