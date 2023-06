Festival d’Autan à l’Eglise de la Salvetat des Carts à Najac Eglise la Salvetats des Carts Najac, 15 juillet 2023, Najac.

Najac,Aveyron

Le Festival d’Autan sera présent à Najac, concerts de musique de chambre en Occitanie..

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 . 20 EUR.

The Festival d’Autan will be present in Najac, chamber music concerts in Occitania.

El Festival d’Autan estará presente en Najac, conciertos de música de cámara en Occitanie.

Das Festival d’Autan wird in Najac vertreten sein, Kammermusikkonzerte in Okzitanien.

