QUATUOR FLAUTI GOLOSI Eglise La Caunette, 8 octobre 2023, La Caunette.

La Caunette,Hérault

Dernier concert de l’année proposé par l’association

Le quatuor de flûtes à bec Flauti Golosi interprétera des pièces instrumentales , des pièces instrumentales et chantées

Libre participation.

2023-10-08 17:00:00 fin : 2023-10-08 . .

Eglise

La Caunette 34210 Hérault Occitanie



The association’s last concert of the year

The Flauti Golosi recorder quartet will perform instrumental and sung pieces

Free admission

Último concierto del año de la asociación

El cuarteto de flautas dulces Flauti Golosi interpretará piezas instrumentales, piezas instrumentales y canciones

Entrada gratuita

Letztes Konzert des Jahres, das vom Verein angeboten wird

Das Blockflötenquartett Flauti Golosi wird Instrumentalstücke , Instrumentalstücke und Gesangsstücke vortragen

Freie Teilnahme

