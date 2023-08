CONCERT DE FRANCINE TRACHIIER / MARIANNE EVA LECLER Église Juvigny-sur-Seulles, 17 septembre 2023, Juvigny-sur-Seulles.

Juvigny-sur-Seulles,Calvados

Concert de Francine TRACHIER au violon et de Marianne Eva LECLER à la harpe.

En hommage à Geoffroy Jegou Du Laz, ancien maire de la commune de Juvigny-sur-Seulles.

Participation libre..

2023-09-17 17:00:00

Église

Juvigny-sur-Seulles 14250 Calvados Normandie



Concert by Francine TRACHIER on violin and Marianne Eva LECLER on harp.

In tribute to Geoffroy Jegou Du Laz, former mayor of Juvigny-sur-Seulles.

Free admission.

Concierto de Francine TRACHIER al violín y Marianne Eva LECLER al arpa.

En homenaje a Geoffroy Jegou Du Laz, antiguo alcalde de Juvigny-sur-Seulles.

Entrada gratuita.

Konzert von Francine TRACHIER an der Violine und Marianne Eva LECLER an der Harfe.

Zu Ehren von Geoffroy Jegou Du Laz, ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Juvigny-sur-Seulles.

Freie Teilnahme.

