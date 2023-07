Concert – LILY-LILI 4-tet Eglise Jonchères, 26 juillet 2023, Jonchères.

Jonchères,Drôme

Autour de Julien MAES, musicien installé au village, des ami.e.s en formation éphémère, estivale pour une… musique ensoleillée ! 2 chanteuses, saxophone, contrebasse, percussions et yukulele ! Participation au chapeau, et pot partagé après concert !.

2023-07-26 19:00:00 fin : 2023-07-26 21:00:00. .

Eglise

Jonchères 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Julien MAES, a musician based in the village, is joined by a group of friends in an ephemeral, summery formation for some… sunny music! 2 singers, saxophone, double bass, percussion and yukulele! Hats off, and drinks after the concert!

Julien MAES, músico afincado en el pueblo, se unirá a un grupo de amigos en una formación efímera de verano para un poco de… ¡música soleada! 2 cantantes, saxofón, contrabajo, percusión y ¡yukulele! Quitarse el sombrero, ¡y copas después del concierto!

Rund um Julien MAES, einen Musiker, der im Dorf lebt, haben sich Freunde in einer flüchtigen, sommerlichen Formation zusammengefunden, um eine … sonnige Musik zu machen! 2 Sängerinnen, Saxophon, Kontrabass, Perkussion und Yukulele! Hutbeitrag und gemeinsamer Umtrunk nach dem Konzert!

Mise à jour le 2023-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois