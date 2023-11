Ouverture de l’église de Jézeau Eglise Jézeau, 4 mars 2024, Jézeau.

Jézeau,Hautes-Pyrénées

Cette église, classée Monument Historique et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO (au titre des chemins de Saint- Jacques-de-Compostelle en France), vous fera voyager à travers les siècles, grâce à son architecture romane, ses remarquables peintures murales du XVIe siècle et son retable Renaissance..

2024-03-04 15:30:00 fin : 2024-03-04 17:00:00. EUR.

Eglise JEZEAU

Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



This church, classified as a Historic Monument and listed as a UNESCO World Heritage Site (as part of the routes to Santiago de Compostela in France), will take you on a journey through the centuries, thanks to its Romanesque architecture, its remarkable 16th-century wall paintings and its Renaissance altarpiece.

Esta iglesia, clasificada como Monumento Histórico y catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (como parte de las rutas a Santiago de Compostela en Francia), le hará viajar a través de los siglos, gracias a su arquitectura románica, sus notables pinturas murales del siglo XVI y su retablo renacentista.

Diese Kirche, die als historisches Denkmal eingestuft und von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde (als Teil der Jakobswege in Frankreich), nimmt Sie mit ihrer romanischen Architektur, ihren bemerkenswerten Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert und ihrem Renaissance-Altarbild mit auf eine Reise durch die Jahrhunderte.

Mise à jour le 2023-11-20 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65