Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Église Jésus-Ouvrier – Journées Européennes du Patrimoine Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Église Jésus-Ouvrier – Journées Européennes du Patrimoine Clermont-Ferrand, 18 septembre 2021, Clermont-Ferrand. Église Jésus-Ouvrier – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 16:00:00 – 2021-09-18 Église Jésus-Ouvrier Rue Viviani

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Visite guidée par les animateurs paroissiaux.

Cette église a remplacé une des premières églises Michelin, construite en 1927, qui menaçait ruine suite à l’affaissement du sol. dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse Église Jésus-Ouvrier Rue Viviani Ville Clermont-Ferrand lieuville 45.80837#3.11952