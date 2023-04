SPECTACLE | QUATUOR TAKÁCS Eglise Jeanne d’Arc Verdun Catégories d’Évènement: Meuse

Durée : 1h45 avec entracte

L’un des meilleurs quatuors au monde ! Depuis presque cinquante ans, le quatuor Takács poursuit une tradition musicale exceptionnelle. Les voici à Verdun dans un programme aux parfums classique et romantique. Installés à l’Université du Colorado à Boulder, Edward Dusinberre, Harumi Rhodes (violons), Richard O’Neill (alto) et András Fejér (violoncelle) parcourent le monde pour partager les joyaux de leur répertoire. Célébrés également pour leurs collaborations avec d’autres musiciens, ils incarnent l’excellence de ce type de formation. Janácek, Smetana, Debussy, Brahms, Bartók, Mozart ou Britten : leurs interprétations comme leurs enregistrements récoltent prix et louanges. Du polyphonique Op. 77 no2 d’Haydn (1799), considéré comme sa plus grande oeuvre instrumentale, à l’unique Quatuor en Mi bémol de Fanny Mendelssohn (1834), le quatuor Takács nous fait passer de l’esprit classique la sensibilité du romantisme, incarné par l’ultime Quatuor no15 D.887 en Sol majeur (1826), à la fois angoissé et envoûtant, de Schubert. Violon : Edward Dusinberre

Violon : Harumi Rhodes

Alto : Richard O’Neill

Violoncelle : András Fejér Programme :

Haydn : Quatuor Op. 77 no 2

Fanny Mendelssohn : Quatuor en Mi bémol

Schubert : Quatuor D.887 en Sol majeur © Takács Quartet Photo Amanda Tipton June 2020 (7)

