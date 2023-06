Festival des Chapelles : Concert du Duo DDT Eglise Jaillans, 27 juillet 2023, Jaillans.

Jaillans,Drôme

Le Duo DDT est composé de Marc Drouard à la guitare et de François Thuillier au tuba.

Libres et inspirés, ces deux authentiques jazzmen nous promènent entre leurs compositions et celles de leurs amis Andy Emler et Edy Louiss.

2023-07-27 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-27 . .

Eglise Rue de la Jaille

Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Duo DDT consists of Marc Drouard on guitar and François Thuillier on tuba.

Free and inspired, these two authentic jazzmen take us on a journey between their own compositions and those of their friends Andy Emler and Edy Louiss

El dúo DDT está formado por Marc Drouard a la guitarra y François Thuillier a la tuba.

Libres e inspirados, estos dos auténticos jazzistas nos llevan de viaje a través de sus propias composiciones y las de sus amigos Andy Emler y Edy Louiss

Das Duo DDT besteht aus Marc Drouard an der Gitarre und François Thuillier an der Tuba.

Frei und inspiriert führen uns diese beiden authentischen Jazzer zwischen ihren eigenen Kompositionen und denen ihrer Freunde Andy Emler und Edy Louiss hin und her

Mise à jour le 2023-06-03 par Valence Romans Tourisme