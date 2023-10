Chants basques avec le Choeur mixte Arraga Eglise Itxassou Catégories d’Évènement: Itxassou

Pyrénées-Atlantiques Chants basques avec le Choeur mixte Arraga Eglise Itxassou, 27 octobre 2023, Itxassou. Itxassou,Pyrénées-Atlantiques .

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

Eglise

Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Itxassou, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Eglise Adresse Eglise Ville Itxassou Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Eglise Itxassou latitude longitude 43.33262;-1.40784

Eglise Itxassou Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/itxassou/