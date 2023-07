Visite libre de l’église Immaculée Conception du hameau de Bailleul Le Steent’je Eglise Immaculée Conception du hameau de Bailleul Le Steent’je Bailleul Catégories d’Évènement: BAILLEUL

Nord Visite libre de l’église Immaculée Conception du hameau de Bailleul Le Steent’je Eglise Immaculée Conception du hameau de Bailleul Le Steent’je Bailleul, 17 septembre 2023, Bailleul. Visite libre de l’église Immaculée Conception du hameau de Bailleul Le Steent’je Dimanche 17 septembre, 14h00 Eglise Immaculée Conception du hameau de Bailleul Le Steent’je Entrée libre Église habituellement fermée au public.

https://www.ville-bailleul.fr/index.php/Hameau-du-Steent-je?idpage=164&afficheMenuContextuel=true Eglise Immaculée Conception du hameau de Bailleul Le Steent’je Pluymstraete, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord 03 28 500 600 https://www.ville-bailleul.fr/index.php/Hameau-du-Steent-je?idpage=164&afficheMenuContextuel=true [{« link »: « https://www.ville-bailleul.fr/index.php/Hameau-du-Steent-je?idpage=164&afficheMenuContextuel=true »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Ville de Bailleul Détails Catégories d’Évènement: BAILLEUL, Nord Autres Lieu Eglise Immaculée Conception du hameau de Bailleul Le Steent'je Adresse Pluymstraete, 59270 Bailleul Ville Bailleul Departement Nord Lieu Ville Eglise Immaculée Conception du hameau de Bailleul Le Steent'je Bailleul

Eglise Immaculée Conception du hameau de Bailleul Le Steent'je Bailleul Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bailleul/