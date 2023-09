Concert les Epichoristes Eglise Immaculée Conception Don Catégories d’Évènement: Don

Nord Concert les Epichoristes Eglise Immaculée Conception Don, 13 octobre 2023, Don. Concert les Epichoristes Vendredi 13 octobre, 20h00 Eglise Immaculée Conception Entrée libre et gratuite Eglise Immaculée Conception Don Don 59272 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Don, Nord Autres Lieu Eglise Immaculée Conception Adresse Don Ville Don Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Eglise Immaculée Conception Don latitude longitude 50.546154;2.915878

Eglise Immaculée Conception Don Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/don/