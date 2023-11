Kantaldi : Julie Rouault, Iluma et Otxalde Eglise Iholdy, 15 décembre 2023, Iholdy.

Iholdy,Pyrénées-Atlantiques

Concert Julie Rouault, Iluma et Otxalde. Taloas et buvette. Au profit de l’association « Le Papa Tétra »..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

Eglise Place de l’Église

Iholdy 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Concert by Julie Rouault, Iluma and Otxalde. Taloas and refreshments. In aid of « Le Papa Tétra » association.

Concierto de Julie Rouault, Iluma y Otxalde. Taloas y refrescos. A beneficio de la asociación « Le Papa Tétra ».

Konzert Julie Rouault, Iluma und Otxalde. Taloas und Getränkestand. Zugunsten des Vereins « Le Papa Tétra ».

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Pays Basque