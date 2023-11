Concert du Nouvel An Église Houlgate, 6 janvier 2024, Houlgate.

Houlgate,Calvados

La chorale Gospel Dream respire la joie de vivre, avec des voix qui parcourent toutes les nuances, des murmures aux vocalises improvisées. Un concert invitant le public à participer, à témoigner et à partager un hymne à l’amour !

Offert par la ville..

Église

Houlgate 14510 Calvados Normandie



The Gospel Dream choir breathes the joy of life, with voices that cover all the nuances, from murmurs to improvised vocals. A concert inviting the audience to participate, to witness and to share a hymn to love!

El coro Gospel Dream destila alegría de vivir, con voces que recorren toda la gama, desde susurros hasta voces improvisadas. Un concierto que invita al público a unirse, dar testimonio y compartir un himno al amor

Ofrecido por la ciudad.

Der Chor Gospel Dream strahlt Lebensfreude aus, mit Stimmen, die alle Nuancen durchlaufen, vom Flüstern bis zu improvisierten Vokalisen. Ein Konzert, das das Publikum einlädt, sich zu beteiligen, Zeugnis abzulegen und eine Hymne an die Liebe zu teilen!

Von der Stadt angeboten.

