Visite guidée de l'église St Jean-Baptiste / Le Guerno

Visite guidée de l'église St Jean Baptiste dite aussi Ste Anne

Eglise hospitalière agrandie au 16ème, conservant de nombreux éléments de décors, et des peintures murales datées de la fin du 14ème / début du 15ème siècle. Eglise Hospitaliere Saint Jean-Baptiste et le Calvaire Rue des Hospitaliers 56190 Le Guerno Le Guerno 56190 Morbihan Bretagne 02 97 42 94 76 http://www.leguerno.fr https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091255;http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/eglise-saint-jean-baptiste-dite-aussi-sainte-anne-place-de-l-eglise-le-guerno/8c555cf4-effe-419d-b252-1e110c695520 Eglise reconstruite en 1570 à l’emplacement d’un édifice plus ancien dont il subsiste des parties dans l’édifice actuel. L’origine remonte probablement aux Templiers. En 1160, le fief fut donné à l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. L’afflux des pèlerins était tel qu’une chaire extérieure fut placée contre la façade sud. En effet, le culte de Sainte-Anne attirait de nombreux marins et celui de la Passion rassemblait une foule de pèlerins le Vendredi Saint. Un pèlerin en provenance de la Terre sainte y aurait laissé un fragment de la Vraie Croix. Une petite croix en argent doré du 13e siècle conserve cette relique. Le pèlerinage lui-même doit remonter au 12e siècle. Eléments protégés :

Eglise (cad. B 248) : classement par arrêté du 27 octobre 1971

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

