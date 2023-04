Un bois, une rivière Eglise Hantay Catégories d’évènement: Hantay

Nord

Un bois, une rivière Eglise, 13 mai 2023, Hantay. Un bois, une rivière Samedi 13 mai, 14h30 Eglise Sur inscription – gratuit Embarquez pour cette balade nature à la rencontre de ces deux piliers de la biodiversité universelle, de leur puissance évocatrice et les trésors qu’ils renferment. Prêt de paires de jumelles pour l’observation de la faune. Eglise 9 rue Mirabeau, Hantay Hantay 59496 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.61.76.21.85 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T16:30:00+02:00

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Hantay, Nord Autres Lieu Eglise Adresse 9 rue Mirabeau, Hantay Ville Hantay Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Eglise Hantay

Eglise Hantay Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hantay/

Un bois, une rivière Eglise 2023-05-13 was last modified: by Un bois, une rivière Eglise Eglise 13 mai 2023 Eglise Hantay Hantay

Hantay Nord