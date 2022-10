Balade nature jeux et jouets buissonniers Eglise Haims Catégories d’évènement: Haims

Vienne

Balade nature jeux et jouets buissonniers Eglise, 6 novembre 2022, Haims. Balade nature jeux et jouets buissonniers Dimanche 6 novembre, 14h00 Eglise

Gratuit, prévoir voiture et bonnes chaussures, CCVG Pays d’art et d’histoire

Posons les tablettes pour découvrir les joies de fabriquer ses propres jeux/jouets à partir de la nature! En route pour une Ptite balade: cueillette de trésors dans les haies et démonstration en salle Eglise 86310 Haims Haims 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine Posons tablettes et autres outils numériques pour découvrir les joies de fabriquer ses propres jeux et jouets à partir de la nature ! En route pour une P’tite balade en deux temps : cueillette de trésors dans les haies et ensuite démonstration en salle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-06T14:00:00+01:00

2022-11-06T17:30:00+01:00 Béatrice Guyonnet

Détails Catégories d’évènement: Haims, Vienne Autres Lieu Eglise Adresse 86310 Haims Ville Haims lieuville Eglise Haims Departement Vienne

Haims Vienne