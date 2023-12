Concert de chants de Noël Église Grézet-Cavagnan, 1 décembre 2023, Grézet-Cavagnan.

Grézet-Cavagnan,Lot-et-Garonne

Concert de chants de Noël, avec Théo des chœurs voyageurs.

Vente de pâtisseries maisons, chocolat chaud & vin chaud.

Vente de décorations artisanales.

Au profit de la restauration de nos églises..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Église

Grézet-Cavagnan 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Concert of Christmas carols, with Théo des ch?urs voyageurs.

Sale of home-made pastries, hot chocolate & mulled wine.

Sale of handmade decorations.

To benefit the restoration of our churches.

Concierto de villancicos, con Théo des ch?urs voyageurs.

Venta de pasteles caseros, chocolate caliente y vino caliente.

Venta de adornos hechos a mano.

A beneficio de la restauración de nuestras iglesias.

Weihnachtsliederkonzert mit Théo des ch?urs voyageurs.

Verkauf von hausgemachtem Gebäck, heißer Schokolade & Glühwein.

Verkauf von handgefertigten Dekorationen.

Zugunsten der Restaurierung unserer Kirchen.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne