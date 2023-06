CONCERT ORGUE ET TROMPETTE Église Grandvillers, 8 juillet 2023, Grandvillers.

Grandvillers,Vosges

Concert Orgue et Trompette

par Vincent Daniel (orgue)

et Bruno Petitgenêt (trompette). Tout public

Samedi 2023-07-08 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-08 23:00:00. 0 EUR.

Église rue de l’église

Grandvillers 88600 Vosges Grand Est



Organ and Trumpet Concert

by Vincent Daniel (organ)

and Bruno Petitgenêt (trumpet)

Concierto de órgano y trompeta

por Vincent Daniel (órgano)

y Bruno Petitgenêt (trompeta)

Konzert Orgel und Trompete

von Vincent Daniel (Orgel)

und Bruno Petitgenêt (Trompete)

Mise à jour le 2023-06-01 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES