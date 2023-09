Concert de bols et harpe de cristal Église Grandmontaine de Rauzet Combiers, 15 septembre 2023, Combiers.

Vous serez emporté (ées) par les sons et vibrations,des bols et harpe de cristal dans cette église à l’acoustique fabuleuse.

Église Grandmontaine de Rauzet Rozet, 16320 Combiers Combiers 16320 La Grange Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 23 06 91 L’église de l’ancienne celle monastique de l’ordre de Grandmont est située à 300 m de l’arborétum remarquable du Clédou, sur la ligne de démarcation et à 2,8 km de l’église romane de Combiers.

Les vestiges de l’ancien monastère de l’Ordre de Grandmont ont été mis à jour lors de fouilles et l’église a été restaurée.

Cette dernière est un superbe exemple d’architecture grandmontaine. Elle se caractérise par son architecture simple et ne possède qu’une simple nef assez haute. Elle est voûtée d’un berceau brisé, et n’a pas de fenêtre dans les gouttereaux. Elle est toutefois bien éclairée, grâce aux trois baies du chœur à l’est et une fenêtre à l’ouest, qui font converger la lumière vers l’autel.

Des magnifiques vitraux contemporains qui se trouvent dans l’église montrent une technique de « fusing ». Ils sont faits par l’Atelier Saint-Joseph de Ruffec.

2023-09-15T18:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:30:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

©Kate Douglas