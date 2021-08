L'Arbresle Église Saint-Jean-Baptiste L'Arbresle, Rhône Église gothique St-Jean Baptiste de L’Arbresle Église Saint-Jean-Baptiste L'Arbresle Catégories d’évènement: L'Arbresle

Église Saint-Jean-Baptiste, le dimanche 19 septembre

Le chœur et la nef sont du XVe siècle (MH). Le clocher en pierre dorée du XIXe. Les vitraux du chœur ont été posés en avril 1500, ceux du XIXe sont l’œuvre de Lobin de Tour ; les boiseries et le Christ en croix sont du XVIIIe siècle.(MH) . C’est l’occasion de découvrir la paire d’anges en bois qui viennent d’être restaurés et installés dans la chapelle Sainte-Anne. Elle possède également des cloches de 1537 et 1692 (MH) et un orgue. Sur un promontoire, près de l’ancien château, l’église Saint domine le quartier historique de la ville. Édifiée à la fin du gothique, elle recèle un ensemble de vitraux médiévaux et modernes. Église Saint-Jean-Baptiste place de l’Abbé Dalmace 69210 L’Arbresle L’Arbresle Rhône

2021-09-19

