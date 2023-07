CONCERT CLASSIQUE : ORFEO 2000 Eglise Gorges du Tarn Causses, 15 août 2023, Gorges du Tarn Causses.

Gorges du Tarn Causses,Lozère

Ils sont quatre, Barbara Deheul comédienne, Fernanda Romila, professeur de clavecin au Conservatoire de Bucarest, Cathy Morrisson , violoncelliste bien connue à la Malène et Jean-Pierre Menuge, Professeur honoris causa du Conservatoire F. Chopin de C….

2023-08-15 fin : 2023-08-15 . EUR.

Eglise

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie



There are four of them: Barbara Deheul, actress, Fernanda Romila, harpsichord professor at the Bucharest Conservatory, Cathy Morrisson, cellist well known at La Malène and Jean-Pierre Menuge, Professor honoris causa at the F. Chopin Conservatory in C…

Son cuatro: Barbara Deheul, actriz, Fernanda Romila, profesora de clave en el Conservatorio de Bucarest, Cathy Morrisson, violonchelista muy conocida en La Malène y Jean-Pierre Menuge, profesor honoris causa en el Conservatorio F. Chopin de C…

Sie sind vier: Barbara Deheul, Schauspielerin, Fernanda Romila, Professorin für Cembalo am Konservatorium in Bukarest, Cathy Morrisson , bekannte Cellistin in La Malène und Jean-Pierre Menuge, Professor honoris causa des Konservatoriums F. Chopin in C…

