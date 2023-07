Lecture Eglise Glénic, 18 août 2023, Glénic.

Glénic,Creuse

Lecture par Christine Guillebaud « Entre monde ancien et monde nouveau ».

Lecture de poésies et d’extraits de conte qui donne sens à la parenthèse actuelle. Voyage entre deux mondes, entre hier et demain, grâce à l’empreinte de l’humanité et la célébration des paysages. Clin d’œil à Claude Monet en Creuse, le peintre dont les impressions restent d’actualité parce que « la beauté changera le monde »!.

Eglise

Glénic 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Reading by Christine Guillebaud « Entre monde ancien et monde nouveau ».

A reading of poetry and story excerpts that give meaning to today’s parenthesis. A journey between two worlds, between yesterday and tomorrow, through the imprint of humanity and the celebration of landscapes. A nod to Claude Monet in Creuse, the painter whose impressions are still relevant today, because « beauty will change the world »!

Lectura de Christine Guillebaud « Entre monde ancien et monde nouveau ».

Lectura de fragmentos de poesía y cuentos que dan sentido al interludio de hoy. Un viaje entre dos mundos, entre el ayer y el mañana, a través de la huella de la humanidad y la celebración de los paisajes. Un guiño a Claude Monet en Creuse, el pintor cuyas impresiones siguen siendo actuales porque « la belleza cambiará el mundo »

Lesung von Christine Guillebaud « Entre monde ancien et monde nouveau » (Zwischen alter und neuer Welt).

Lesung von Gedichten und Märchenauszügen, die der gegenwärtigen Klammer einen Sinn verleihen. Eine Reise zwischen zwei Welten, zwischen gestern und morgen, dank der Spuren der Menschheit und der Feier der Landschaften. Eine Anspielung auf Claude Monet in der Creuse, den Maler, dessen Eindrücke auch heute noch aktuell sind, denn « Schönheit wird die Welt verändern »!

