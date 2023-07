Exposition de peintures Eglise Glanville Catégories d’Évènement: Calvados

Glanville Exposition de peintures Eglise Glanville, 10 août 2023, Glanville. Glanville,Calvados Exposition des peintures d’un artiste normand..

Vendredi 2023-08-10 fin : 2023-08-20 . .

Eglise

Glanville 14950 Calvados Normandie



Painting exhibition of Véronique Lenfant Exposición de pinturas de un artista de Normandía. Ausstellung von Gemälden eines Künstlers aus der Normandie. Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Glanville Autres Lieu Eglise Adresse Eglise Ville Glanville Departement Calvados Lieu Ville Eglise Glanville

Eglise Glanville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/glanville/