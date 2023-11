Concert du groupe vocal Vocal’Ease Eglise Gardonne, 17 décembre 2023, Gardonne.

Gardonne,Dordogne

Conviv’Art et son groupe vocal « Vocal’Ease » propose une soirée tout en musique et en chansons le dimanche 17 décembre 2023 à 18 h 30 à l’église de Gardonne.

Un voyage dans l’espace et le temps avec un récital de variétés françaises et anglaises, une pointe de gospels, un soupçon de classique et un final aux couleurs de Noël.

L’entrée est libre, la recette n’existera qu’avec la générosité des spectateurs (« recette au chapeau »)..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Eglise Rue de l’église

Gardonne 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Conviv’Art and its vocal group « Vocal’Ease » offer an evening of music and song on Sunday December 17, 2023 at 6:30 pm at the Gardonne church.

A journey through time and space, with a recital of French and English variety songs, a touch of gospel, a hint of classical and a Christmas finale.

Admission is free, but proceeds will only be generated by the generosity of the audience (« recette au chapeau »).

Conviv’Art y su grupo vocal « Vocal’Ease » ofrecen una velada de música y canto el domingo 17 de diciembre de 2023 a las 18:30 en la iglesia de Gardonne.

Un viaje en el tiempo y en el espacio, con un recital de canciones de variedades francesas e inglesas, un toque de gospel, una pizca de clásico y un final navideño.

La entrada es gratuita, pero la recaudación sólo será posible gracias a la generosidad del público (« recette au chapeau »).

Conviv’Art und seine Gesangsgruppe « Vocal’Ease » bieten am Sonntag, den 17. Dezember 2023 um 18.30 Uhr in der Kirche von Gardonne einen Abend voller Musik und Lieder.

Eine Reise durch Raum und Zeit mit einem Rezital französischer und englischer Varietäten, einer Prise Gospels, einem Hauch Klassik und einem Finale in weihnachtlichen Farben.

Der Eintritt ist frei, die Einnahmen bestehen nur dank der Großzügigkeit der Zuschauer (« recette au chapeau »).

Mise à jour le 2023-11-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides