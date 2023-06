Nuits Atypiques : Concert de Laurent Cavalié – A la frontièra dels gigants Eglise Gajac, 18 juin 2023, Gajac.

Gajac,Gironde

Alchimiste du chant populaire et pluri-instrumentiste, Laurent Cavalié accompagne sa voix au « padenon », luth original dont les possibilités mélodiques et rythmiques habillent un univers à la fois plein et ouvert, épuré et puissant. Le répertoire, fait de compositions, de chansons populaires ou de textes empruntés aux grands poètes Henri Espieux, Yves Rouquette ou au pionnier du chant occitan Claude Marti, s’inspire des terres du Languedoc et nous relie à la mythologie populaire dans ce qu’elle a de plus noble. Il se teinte aussi, ça et là, de maloya, de musique gnawa ou de blues, interrogeant l’esclavagisme moderne et les voies à suivre pour s’en émanciper…

Concert suivi d’un bord de scène autour d’un verre..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . EUR.

Eglise Le Bourg

Gajac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



An alchemist of folk song and a multi-instrumentalist, Laurent Cavalié accompanies his voice on the « padenon », an original lute whose melodic and rhythmic possibilities embellish a universe that is both full and open, refined and powerful. The repertoire, made up of compositions, popular songs and texts borrowed from the great poets Henri Espieux, Yves Rouquette and Occitan singing pioneer Claude Marti, draws its inspiration from the Languedoc region and connects us to popular mythology at its noblest. Here and there, it is also tinged with maloya, Gnawa music or blues, questioning modern slavery and the paths we can take to emancipate ourselves from it…

Concert followed by a drink on stage.

Alquimista de la canción popular y multiinstrumentista, Laurent Cavalié acompaña su voz con el « padenon », un laúd original cuyas posibilidades melódicas y rítmicas embellecen un universo a la vez pleno y abierto, refinado y poderoso. El repertorio, formado por composiciones, canciones populares y textos tomados de los grandes poetas Henri Espieux, Yves Rouquette y el pionero de la canción occitana Claude Marti, se inspira en las tierras del Languedoc y nos conecta con la mitología popular en su vertiente más noble. Aquí y allá, también se tiñe de maloya, música gnawa y blues, planteando preguntas sobre la esclavitud moderna y los caminos que podemos tomar para emanciparnos de ella…

Concierto seguido de una copa en el escenario.

Laurent Cavalié, Alchimist des Volksliedes und Multi-Instrumentalist, begleitet seine Stimme auf dem « Padenon », einer originellen Laute, deren melodische und rhythmische Möglichkeiten ein Universum kleiden, das zugleich voll und offen, rein und kraftvoll ist. Das Repertoire besteht aus Kompositionen, Volksliedern und Texten der großen Dichter Henri Espieux, Yves Rouquette und des Pioniers des okzitanischen Gesangs Claude Marti. Es ist inspiriert von den Ländern des Languedoc und verbindet uns mit der volkstümlichen Mythologie in ihrer edelsten Form. Hier und da wird er auch von Maloya, Gnawa oder Blues beeinflusst, um die moderne Sklaverei und die Wege, die wir gehen müssen, um uns von ihr zu emanzipieren, zu hinterfragen…

Konzert mit anschließendem Get-together bei einem Glas.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT du Bazadais