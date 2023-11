Le Creux de la Vague Eglise Fromelles, 18 novembre 2023, Fromelles.

Le Creux de la Vague Samedi 18 novembre, 10h00 Eglise Sur inscription – gratuit

L’automne a pris ses quartiers, avec son lot de fraîcheur et de mélancolie. Le bocage a roussi, les hirondelles sont parties. Sur le perron de l’église, un chat se prélasse, profitant des premiers rayons du soleil. Le clocher sonne 10 heures à Fromelles, le brouillard se dissipe. Il est temps d’aller battre la campagne et de s’émerveiller de ce que les Weppes ont de plus beau à nous offrir.

Eglise Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueil@rex-tourisme.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0361762185 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00