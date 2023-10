Concert Eglise Fransèches, 25 octobre 2023, Fransèches.

Fransèches,Creuse

Aviva Timoner, soprano et Hervé Le Cam, guitare, interprètent des chants du monde entre lumière et obscurité… Venez sourire lorsque nous contons les ragotes d’un village du sud de l’Espagne, ou pleurer à l’écoute des états d’âme d’un homme au crépuscule de sa vie près d’une forêt bavaroise..

Participation au chapeau. Sur réservation..

2023-10-25

Eglise

Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Aviva Timoner, soprano, and Hervé Le Cam, guitar, interpret songs from around the world, between light and darkness… Come and smile as we recount the ragotes of a village in southern Spain, or weep as we listen to the moods of a man in the twilight of his life near a Bavarian forest…

Participation by hat. Reservations required.

Aviva Timoner, soprano, y Hervé Le Cam, guitarra, interpretan canciones de todo el mundo, entre la luz y la oscuridad… Venga a sonreír mientras relatamos los ragotes de un pueblo del sur de España, o a llorar escuchando los estados de ánimo de un hombre en el ocaso de su vida cerca de un bosque bávaro…

Nos quitamos el sombrero. Imprescindible reservar.

Aviva Timoner, Sopran, und Hervé Le Cam, Gitarre, interpretieren Lieder aus der Welt zwischen Licht und Dunkelheit… Kommen Sie und lächeln Sie, wenn wir die Ragotes eines südspanischen Dorfes erzählen, oder weinen Sie, wenn Sie den Seelenzuständen eines Mannes am Lebensabend in der Nähe eines bayerischen Waldes lauschen…

Teilnahme am Hut. Auf Vorbestellung.

