Festival Terres de Granit – Laurent Boutros Eglise Fransèches, 30 juillet 2023, Fransèches.

Fransèches,Creuse

Concert de Laurent Boutros « La Guitare chante Aznavour »

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 19:00:00. EUR.

Eglise

Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Concert by Laurent Boutros « La Guitare chante Aznavour »

Our friends the dogs are not accepted.

Concierto de Laurent Boutros « La Guitare chante Aznavour »

Nuestros amigos los perros no son aceptados.

Konzert von Laurent Boutros « La Guitare chante Aznavour »

Unsere Freunde, die Hunde, werden nicht akzeptiert.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Creuse Sud Ouest