Récital de Guitares Eglise Fransèches

Fransèches Récital de Guitares Eglise Fransèches, 18 juillet 2023, Fransèches. Récital de guitares de Duo Chomet-Cazé (Rameau, Scarlatti, Sor, Granados)

Participation libre..

2023-07-18

Eglise

Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Guitar recital by Duo Chomet-Cazé (Rameau, Scarlatti, Sor, Granados)

Free admission. Recital de guitarra del dúo Chomet-Cazé (Rameau, Scarlatti, Sor, Granados)

Entrada gratuita. Gitarrenabend des Duos Chomet-Cazé (Rameau, Scarlatti, Sor, Granados)

