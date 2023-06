Concert de la Chorale « Au fil des Chants » Église Fourques-sur-Garonne, 1 juillet 2023, Fourques-sur-Garonne.

Fourques-sur-Garonne,Lot-et-Garonne

Répertoire qui allie tradition et modernité avec un intermède instrumental.

Participation libre, au chapeau.

2023-07-01

Église

Fourques-sur-Garonne 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Repertoire combining tradition and modernity, with an instrumental interlude.

Free participation, by the hat

Un repertorio que combina tradición y modernidad, con un interludio instrumental.

Participación libre, a la gorra

Repertoire, das Tradition und Moderne mit einem instrumentalen Intermezzo verbindet.

Freie Teilnahme, mit Hut

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Val de Garonne