Formentin,Calvados

L’église est classée Monument Historique.

Elle date du 13e siècle, puis fut remaniée au 14e et 17e siècles. Elle est dédiée à Saint Eugène ou Eugénie, martyre romain du 2e siècle.

La visite de la sacristie révèle le chevet plat, d’origine, avec un contrefort centrale et deux lancettes ogivales. Le retable du maître autel est de al fin du 17e siècle.

L’église à conservé une clôture de choeur datte de 1695. On attribue le renouvellement du mobilier de l’église au curé Jean Béquet, fondateur en 1687 à Sainte-Eugène d’une confrérie du Saint-Sacrement..

The church is listed as a Monument Historique.

It dates back to the 13th century, and was remodeled in the 14th and 17th centuries. It is dedicated to Saint Eugène or Eugénie, a 2nd-century Roman martyr.

A visit to the sacristy reveals the original flat chevet, with a central buttress and two ogival lancets. The high altarpiece dates from the late 17th century.

The church retains a choir screen dating from 1695. The renewal of the church’s furnishings is attributed to parish priest Jean Béquet, who founded a confraternity of the Blessed Sacrament at Sainte-Eugène in 1687.

La iglesia es un monumento histórico protegido.

Data del siglo XIII y fue remodelada en los siglos XIV y XVII. Está dedicada a Santa Eugenia, mártir romana del siglo II.

Una visita a la sacristía revela la cabecera plana original, con un contrafuerte central y dos lancetas ojivales. El retablo mayor data de finales del siglo XVII.

La iglesia conserva un coro de 1695. La renovación del mobiliario de la iglesia se atribuye al párroco Jean Béquet, que fundó una cofradía del Santísimo Sacramento en Sainte-Eugène en 1687.

Die Kirche ist als historisches Monument klassifiziert.

Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert und wurde im 14. und 17. Jahrhundert umgebaut. Sie ist dem Heiligen Eugen oder Eugenie gewidmet, einem römischen Märtyrer aus dem 2. Jahrhundert.

Ein Besuch in der Sakristei zeigt das ursprüngliche flache Kopfende mit einem zentralen Strebepfeiler und zwei spitzbogigen Lanzetten. Das Altarbild des Hauptaltars stammt aus dem späten 17.

Jahrhundert. Die Kirche besitzt noch einen Chorabschluss aus dem Jahr 1695. Die Erneuerung des Kirchenmobiliars wird dem Pfarrer Jean Béquet zugeschrieben, der 1687 in Sainte-Eugène eine Bruderschaft des Heiligen Sakraments gründete.

