Concert Manoé à l’Eglise de Foissac Eglise Foissac Catégories d’Évènement: Aveyron

Foissac Concert Manoé à l’Eglise de Foissac Eglise Foissac, 17 juillet 2023, Foissac. Foissac,Aveyron Concert gratuit d’un jeune soliste.

2023-07-17 fin : 2023-07-17 . EUR.

Eglise

Foissac 12260 Aveyron Occitanie



Free concert by a young soloist Concierto gratuito de un joven solista Gratiskonzert eines jungen Solisten Mise à jour le 2023-07-06 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Foissac Autres Lieu Eglise Adresse Eglise Ville Foissac Departement Aveyron Lieu Ville Eglise Foissac

Eglise Foissac Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/foissac/