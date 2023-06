Concert KKC Orchestra + Groove Factory + Colonie Krew Eglise, Faycelles (46), 13 juillet 2023, .

Concert KKC Orchestra + Groove Factory + Colonie Krew Jeudi 13 juillet, 19h00 Eglise, Faycelles (46) Entrée libre

Le KKC Orchestra enflammera la scène du village de Faycelles dans le Lot le 13 juillet ! Préparez-vous à plonger dans un univers musical unique où l’énergie débordante se mêle à des paroles engagées, offrant une expérience live exceptionnelle. Depuis plus de 10 ans, le KKC Orchestra a su séduire un public fidèle à travers le monde avec sa musique authentique et son artisanat sonore. En ouverture de soirée Groove Factory viendra vous faire danser avec l’énergie des accordéons diatoniques de Cyrille Brotto et Stéphane Milleret associée aux samples et à la basse de Michaël Fontanella. En 1ère partie venez écouter le Colonie Krew, un concert de restitution de la colonie de vacances “Prépare ton concert” avec le KKC Orchestra et la Fédé Partir de Figeac. Pour finir la soirée Señor Zazou viendra vous faire danser avec un mix electro cumbia swing. Entrée libre Buvette et restauration sur place proposés par les associations de la commune (saucisse, frite, gâteaux, glaces etc…) Cet événement tant attendu, organisé par la municipalité de Faycelles en partenariat avec les associations de la commune et Ulysse maison d’artistes, promet d’être une soirée mémorable Groove Factory – Poudre de PerlinpinpinGroove Factory – Passager clandestinKKC Orchestra – JungleKKC Orchestra – Danse

source : événement Concert KKC Orchestra + Groove Factory + Colonie Krew publié sur AgendaTrad

Eglise, 46100 Faycelles, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T19:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:00:00+02:00

