Étoile-sur-Rhône Visite libre d’une église du XIIe siècle Eglise Etoile sur Rhône Étoile-sur-Rhône, 15 septembre 2023, Étoile-sur-Rhône. Visite libre d’une église du XIIe siècle 15 – 17 septembre Eglise Etoile sur Rhône Entrée libre. Visite libre de 9h à 19h.

L’église romane Notre Dame est une des plus vieilles églises de la paroisse (12e siècle), dépendant anciennement de l’abbaye de Saint-Chaffre en Velay. Plusieurs panneaux explicatifs retracent dans l’église sa riche histoire.

A noter : Samedi 16 Septembre – Départ d’une visite commentée du centre ancien d’Etoile, à 16h devant l’église. Eglise Etoile sur Rhône Place de l’église Etoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 61 61 78 https://stpauldurhone.catholique.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

