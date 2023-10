Marché de Noël de Gourdon Eglise et Parvis des Cordeliers Gourdon, 2 décembre 2023, Gourdon.

Gourdon,Lot

Marché à l’intérieur et sur le parvis de l’Église des Cordeliers..

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-02 18:30:00. EUR.

Eglise et Parvis des Cordeliers

Gourdon 46300 Lot Occitanie



Market inside and in front of the Church of the Cordeliers.

Mercado en el interior y frente a la Iglesia de los Cordeliers.

Markt im Inneren und auf dem Vorplatz der Cordeliers-Kirche.

