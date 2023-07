Église et Galerie Saint-Antoine Église et galerie Saint-Antoine Loches Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Loches Église et Galerie Saint-Antoine Église et galerie Saint-Antoine Loches, 16 septembre 2023, Loches. Église et Galerie Saint-Antoine 16 et 17 septembre Église et galerie Saint-Antoine Venez admirer les nombreux tableaux de l’église et de la galerie Saint-Antoine dont l’exceptionnel triptyque Jean Poyer (XVe siècle) et les deux « Caravage de Philippe de Béthune » (XVIIe siècle).

RDV : Eglise Saint-Antoine, Place Mazerolles Église et galerie Saint-Antoine Place de Mazerolle 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 59 48 21 http://www.ville-loches.fr Aménagée dans l’ancien couvent des Ursulines, l’église Saint-Antoine recèle de nombreux tableaux du XVIIe siècle, dont un tableau de Jean Boucher, ainsi qu’un orgue du début du XIXe siècle. Accolée à l’église, la Galerie Saint-Antoine présente le triptyque du XVe siècle de Jean Poyer et les deux « Caravage de Philippe de Béthune ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

